«Буду стареть, как положено»: Катя Гордон убрала весь гель из лица

Юрист Катя Гордон сообщила, что убрала весь гель из лица. Она решила отказаться от уколов и стареть естественно.

Подробностями Гордон поделилась в личном аккаунте в соцсетях.

«Убрала из лица весь гель. И больше колоть не буду. Стареть буду, как положено», - подписала Гордон селфи без макияжа.

Юрист подчеркивала ранее, что не стремится выглядеть идеально. Гримеры говорят Гордон, что у нее отличное лицо.

Знаменитость презирает на себе жир – в остальном принимает такой, какая есть, часто ходит без макияжа и «с гулькой» на голове. Екатерина назвала себя «недоделанной Кэмерон Диас» и «стареющей Мишель Пфайффер».

«Внешность оказалась всего лишь одной и вовсе не главной картой в моей колоде», — размышляла 44-летняя Гордон.

Ранее ее обвинили в связи с бизнесменом Романом Товстиком. Однако юрист утверждала, что это вброс, и назвала возможного распространителя данной информации.