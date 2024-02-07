«Буду рад»: Олешко высказался о продолжении «Папиных дочек»

Актер Александр Олешко, сыгравший олигарха Василия Федотова по прозвищу Аллигатор в сериале «Папины дочки», поделился мнением о продолжении проекта. Об этом пишет aif.ru.

По словам артиста, такая история, как «Папины дочки», может никогда не заканчиваться, поскольку тема взаимоотношений отцов и детей актуальна всегда. Сам Олешко признался, что будет рад, если сериал получит продолжение.

«Буду рад, если это продолжится. Потому что эта история зацепила уже нескольких поколений зрителей, которые полюбили этот сериал», — заявил актер.

Олешко также отметил, что многие россияне считают героев «Папиных дочек» практически своими домочадцами, поскольку привыкли к ним за годы в телеэфире. Он добавил, что для него стало настоящим счастьем участие в подобном проекте.

Напомним, «Папины дочки» выходили на СТС с 2007 по 2013 год. Вместе с Олешко в сериале снялись Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Анастасия Сиваева, Елизавета Арзамасова и другие.

Осенью 2023 года состоялась премьера продолжения проекта.

Ранее Александр Олешко заявил о необходимости снимать патриотические фильмы.