«Буду продавать»: директор Бориса Моисеева рассказал о наследстве певца

Директор Бориса Моисеева собрался продавать заграничную недвижимость певца. Об этом сообщает aif.ru.

Бывший директор Моисеева Сергей Горох признался, что все наследство артист завещал ему. Причем Горох рассказал, что часть из недвижимости певца он намерен продать.

«Скорее всего, буду продавать заграничную недвижимость — апартаменты в Болгарии и квартиру в Юрмале. Мне она точно не нужна. В московской квартире делаю ремонт. Она мне дорога», — сообщил он.

Экс-директор исполнителя уточнил, что никакой другой недвижимости, как об этом писали в некоторых СМИ, у певца не было.

«Его наследство — это три объекта недвижимости. Все остальное — выдумки. К счастью для всех, никаких судебных разбирательств не было. Все мои отношения с Борей юридически были оформлены корректно», — добавил Горох.

По словам Гороха, брат Моисеева, Маркс Толкач, который собирался судиться за наследство, пропал и не выдвигал никаких требований по поводу недвижимости певца.

Ранее мы писали о том, что бывший директор Бориса Моисеева рассказал о последних часах жизни артиста.