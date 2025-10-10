«Буду подавать в суд»: зять Екатерины Волковой запретил ей общаться с дочкой и внуками

Екатерина Волкова сообщила, что зять запретил ей общаться с дочкой и внуками. Слова актрисы передает StarHit.

В беседе с журналистами Волкова пожаловалась на проблемы с семьей. По словам актрисы, ей запрещают публиковать фото с внуками. Более того, Екатерине выдвигают условия для общения с наследниками. Волкова отметила, что не оставит ситуацию просто так и, возможно, обратится в суд.

«Пока не дают с ними нянчиться — ставят свои условия. Например, нельзя выкладывать фотографии вместе с внуком в соцсети. Может, в суд буду подавать на устранение препятствий в общении с внуками», — призналась она.

В последний раз Екатерина видела внука летом. Актриса утверждает, что семья дочери заблокировала ее контакт. Волкова не скрывает переживаний из-за сложившейся ситуации.

По мнению Екатерины, дочь попала под влияние мужа. Актриса не знает, почему зять препятствует ее общению с семьей.

«Все мы когда-то попадаем под влияние мужчин. Мне психолог сказал так: «Оставьте ее в покое». Я так и сделала. Хотя очень скучаю. У меня с внуком сильная связь — я была рядом, когда он родился», — высказалась актриса.

