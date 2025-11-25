«Буду подавать в суд!»: экс-участник «Дома-2» Чуев отреагировал на обвинения в мошенничестве

Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев отреагировал на обвинения в мошенничестве с открытием элитной школы в ОАЭ. Мужчина пояснил, что не в курсе случившегося.

Чуев объяснил, что его на самом деле ни в чем не обвиняют. Появившиеся в СМИ новости он назвал слухами.

«А если буду на каждую „бабку на лавке“ реагировать, то, наверное, я действительно в чем-то виноват. Буду подавать в суд!», — приводит слова Чуева StarHit.

Напомним, со слов пострадавших Андрей Чуев и актер Евгений Булка якобы создали частную школу в ОАЭ и активно набирали в нее студентов и преподавателей. Стоимость обучения в год составляла от 539 тысяч рублей до 906 тысяч рублей, писал SHOT. Сообщалось, что в сентябре в учебном заведении пропали свет и вода, затем школу и вовсе опечатали, а ее учредители пропали.

Некоторые знакомые и коллеги экс-участника «Дома-2» отмечали, что он уже не выполнял деловые договоренности — собирал деньги на выполнение услуг и исчезал из поля зрения заказчиков.