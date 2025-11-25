Экс-участника «Дома-2» Чуева и актера Булку обвиняют в крупном мошенничестве

Экс-участника проекта «Дома-2» Андрея Чуева и актера Евгения Булку обвиняют в мошенничестве. Предположительно, они кинули россиян примерно на 100 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказали пострадавшие, Чуев и Булка создали частную школу в ОАЭ и активно набирали в нее студентов и преподавателей. Они обещали комфортные условия, а также доступность для русскоговорящих граждан. В год обучение в учреждении стоило от 539 тысяч рублей до 906 тысяч рублей. Всего подозреваемым удалось завлечь 127 родителей. Однако долго школа не проработала.

В сентябре в учебном заведении пропали свет и вода. Затем школу опечатали, а учредители пропали. Примечательно, что среди пострадавших есть и учителя из России, которых привлекли за счет хороших условий. Потерявшие работу и деньги граждане обратились в посольство.

В отношении Чуева и Булки идет расследование. Сообщается, что одним из создателей проекта числятся женщины, которые уже были осуждены за мошенничество.

