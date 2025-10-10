«Буду первая бежать»: дочь Даны Борисовой вновь встретилась с Дмитрием Дибровым

Дочь Даны Борисовой рассказала, что дружит с Дмитрием Дибровым. Об этом сообщает Kp.ru.

Несколько недель назад Дмитрий Дибров наделал шума после того, как посетил 18-летие дочери Даны Борисовой Полины. Несмотря на то, что между ним и девочкой не было никаких намеков на флирт, в Сети поползли слухи и том, что наследница знаменитости могла приглянуться телеведущему.

На днях Полину заметили на одном из светских мероприятий. Все дело в том, что девочка проходит стажировку в Школе Останкино и сейчас трудится в качестве журналиста. Коллеги Полины спросили у нее, ждет ли она Дмитрия Диброва на мероприятии.

«Я очень жду Дмитрия Диброва. Сегодня буду первая самая бежать и брать у него комментарий», — рассказала она.

На слухи о якобы романе между ней и телеведущим Полина реагирует спокойно.

«Реагирую с юмором. Дмитрий Дибров посетил мой день рождения. Мы мило обнялись. Он меня поздравил, и ничего такого, на самом деле. Мы очень хорошо дружим и общаемся», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что разведенный Дибров раскрыл, какие женщины его привлекают.