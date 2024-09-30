«Буду на гречке»: певец Владимир Пресняков пожаловался, что поправился

Певец Владимир Пресняков признался, что находится не в самой лучшей физической форме. По словам артиста, ему пришлось отказаться от алкоголя и сесть на гречневую диету.

Музыкант рассказал об изменениях в жизни и рационе NEWS.ru. Пресняков в беседе с журналистами заявил, что стал придерживаться здорового питания с 1 сентября из-за того, что поправился.

Ради того, чтобы стать резвым, Преснякову пришлось отказаться от выпивки. Артист завязал с алкоголем, поцеловав коньяк на прощание.

«Коньяк я поцелую и скажу: да, да, увидимся через пару месяцев… Буду на гречке», — рассказал музыкант.

Ранее актриса Дарья Сагалова рассказала, что недовольна своей фигурой. Она завила в беседе с журналистами, что сидит на диетах. По словам знаменитости, она не такая стройная сейчас.