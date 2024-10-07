«Буду любить ее всегда»: актер Ценев рассказал о сложном решении в своей жизни

Актер Владислав Ценев рассказал, что после расставания с девушкой обратился к психологу. Звезда сериала «Жить жизнь» поделился в интервью журналу «Атмосфера» изменениями в карьере и отношениях.

После большой роли в сериале «Кухня. Война за отель» у мужчины случилась пауза. За это время с ним происходили изменения, в том числе в личной жизни. Оказалось, что актер расстался с избранницей, с которой был вместе шесть с половиной лет.

«У меня сейчас очень интересный период. Уже полтора года, как я знакомлюсь с самим собой, я о работе с психологом. Это одно из главных событий последнего времени, которое потянуло много изменений в моей жизни», – цитирует знаменитость WomanHit.ru.

Ценев признался, что после разрыва его «накрыло» и он понял, что сам вряд ли сможет с этим справиться. При этом мужчина вспомнил, что всегда был окружен людьми, а в одиночестве даже не был ни разу. Он понял, что хочет узнать себя лучше.

«Я давно думал об этом и вдруг понял, что не знаю себя. А это важно, особенно в актерской профессии. По моей инициативе мы расстались, хотя я буду любить ее всегда, и у нас остались замечательные отношения, насколько это возможно», – признался он.

Звезда подчеркнул, что бывшая девушка сделала из него «настоящего мужчину». И он ей благодарен. Но, как оказалось, в прошлом Влад уже сталкивался с трудностями – пять лет назад у него была «сильнейшая депрессия», которая длилась почти четыре года.

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