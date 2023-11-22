«Буду этим заниматься»: отец задержанного Шарлота заявил, что готов помочь сыну
Отец задержанного певца Шарлота рассказал о готовности помочь сыну.
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Отец задержанного певца Шарлота рассказал о готовности помочь сыну, об этом сообщает Газета.Ru.
Валерий Шарлот отреагировал на новости о задержании сына. По словам мужчины, он достаточно давно не общался с музыкантом, а о его возвращении в Россию он узнал из СМИ.
«У нас с ним связи давно нет, и нового ничего не могу сказать. То, что он прилетает, я был в курсе, потому что вчера это широко освещалось, и мы ожидали этот момент», — рассказал он.
Шарлот-старший добавил, что не ожидал ареста сына. Он рассказал, что пока не может прокомментировать задержание певца. Впрочем, помочь сыну он готов, несмотря на разногласия в семье.
«Если он там сейчас задержан, с ним никто не сможет связаться, кроме адвоката. Но я сомневаюсь, что он у него есть. Если будет такая возможность и я чем-то смогу помочь, конечно, я буду этим заниматься, но, для начала надо, чтобы что-то было озвучено, что должно произойти дальше», — заявил отец музыканта.
Ранее мы писали о том, что певца Шарлота задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в нарушении сразу трех статей КоАП РФ.