«Буду еще агрессивнее»: Ольга Орлова осудила резкую реакцию участников «Дома-2» на смерть Либерж Кпадону

31 марта стало известно о смерти бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону. После известия о гибели звезды проекта некоторые участники «Дома-2» стали обсуждать ее кончину и даже выступать с критикой и обвинениями в адрес покойной и ее близких и родных. Нынешняя ведущая шоу Ольга Орлова решила прояснить ситуацию и ответить критикам в личном блоге.

Бывшая солистка группы «Блестящие» с теплом высказалась о Либерж Кпадону и раскритиковала всех ее недоброжелателей.

«Либерж была доброй, веселой, далеко не глупой девочкой. Жаль, что так быстро погасла ее жизнь. Не хочу комментировать ее слабые места, это уже не имеет никакого смысла. Ну а про агрессивные высказывания некоторых я вообще промолчу, иначе буду еще агрессивнее», — заявила Ольга Орлова.

Напомним, 31 марта в Сети появилась информация о смерти бывшей участницы «Дома-2» Либерж Кпадону. Как оказалось, она скончалась в полном одиночестве больше месяца назад, и никто из близких не знал о случившемся.

После новости об уходе Либерж Кпадону многие ее знакомые обвинили в трагедии ее близких, в том числе родственников, которые в последнее время не поддерживали с ней связь.

Ранее сообщалось о том, что экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко заявила, что в последний год жизни Либерж Кпадону избегала общения с ней: звезда проекта отказывалась от встреч, изредка отвечала на звонки и в одиночку преодолевала трудности.