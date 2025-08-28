«Буду делать все возможное, чтобы ее отменили»: на Волочкову собираются подавать в суд за публичные оскорбления

Блогер, которая брала интервью у балерины Анастасии Волочковой, заявила о намерении падать на нее в суд. Девушка призналась, что на протяжении долгого времени артистка публично оскорбляет ее и пишет в личные сообщения неприятные вещи.

Анастасия Волочкова довольно часто общается с журналистами и делится с ними откровениями. Однако беседы не со всеми интервьюерами ей приятны. Например, она с негативом вспоминает, как согласилась встретиться с молодой девушкой-блогером. Причем этот опыт настолько не понравился танцовщице, что она теперь почти в каждом интервью упоминает о нем.

По словам блогера, после интервью с Волочковой ей стали присылать видео, в которых она оскорбляла ее. Также, как утверждает девушка, балерина пишет ей гадости в соцсетях, но она боится показывать эти сообщения. Чтобы добиться от артистки извинений, она собирается подавать в суд.

«Говорит мне настолько жесткие вещи, которые человек не скажет. Это присуще животным. Вежливость, сострадание, воспитание — это слова, которые ей просто незнакомы. Вы понимаете, что человек в три раза меня старше и самоутверждается за счет меня. Я пытаюсь войти в ее положение, понимаю, что у человека большие проблемы с головой. <…> Я буду делать все возможное, чтобы Анастасию Волочкову отменили», - заявила блогер.

