16:58, 04 июня 2023
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Будто сорвался с цепи: Галкин* прервал выступление из-за съемки
Максим Галкин* накинулся на зрителей с запретами о видеосъемке своего концерта в Турции.
Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) выставил жестокие требования на концерте в Анталье (Турция) — запрещено снимать выступление.
Артист перед «тайным концертом» предупредил поклонников убрать телефоны. По словам Галкина*, за съемку на его организаторов выпишут штрафы.
Однако любопытные зрители все же хотели оставить на память кадры с концерта. Замечая съемку, Галкин* останавливал выступление и возмущался со сцены.
«Уберите телефон!», — кричал артист.
Как отметил юморист, в Германии никто не снимал, когда он попросил.
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Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Shot
Автор:Галина СьюТеги: