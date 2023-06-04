Будто сорвался с цепи: Галкин* прервал выступление из-за съемки

Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) выставил жестокие требования на концерте в Анталье (Турция) — запрещено снимать выступление.

Артист перед «тайным концертом» предупредил поклонников убрать телефоны. По словам Галкина*, за съемку на его организаторов выпишут штрафы.

Однако любопытные зрители все же хотели оставить на память кадры с концерта. Замечая съемку, Галкин* останавливал выступление и возмущался со сцены.

«Уберите телефон!», — кричал артист.

Как отметил юморист, в Германии никто не снимал, когда он попросил.

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