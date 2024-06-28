«Будто подменили человека»: раскрыта причина озлобленности сбежавшего из РФ Дмитрия Назарова

Актер Сергей Селин назвал неблагодарным уволенного из МХТ им. Чехова и сбежавшего во Францию Дмитрия Назарова. Исполнитель роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей» признался, что находится в шоке и недоумении от «стихотворений» бывшего коллеги по сцене.

«Мне кажется, он был настоящим до того, как он уехал. Именно здесь, да, дома, в России. И во всех своих ролях, и в чувствах к Родине, и в словах о Родине, сказанных им. А там... Будто подменили человека», - сказал Селин в беседе с aif.ru.

Он не смог ответить на вопрос о том, что стало причиной таких перемен в Назарове, но не исключил, что актера гложет какая-то личная обида.

«Грустно все это наблюдать. Дима ведь талантливый человек. Но то, что он говорит против России сейчас, не поддается никакой критике», - отметил Селин.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Дмитрий Назаров зарабатывал в России по 500 тысяч рублей. По его словам, сейчас от актера отвернулись многие коллеги, которые жаловались на сложный характер знаменитости, высокомерие и непорядочность.