«Будто под крематорий специально делали»: Барецкий описал обстановку в замке Пугачевой

На днях стала известна судьба знаменитого замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ). Известный шоумен и экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил, что после длительных переговоров стал владельцем готического особняка в деревне Грязь за 450 миллионов рублей. Планы на недвижимость у него грандиозные – он планирует открыть в нем элитное похоронное бюро с крематорием, моргом, склепами и музеем. И он уже даже приступил к реализации.

По словам Барецкого, замок идеально подходит для его нового бизнеса, так как в нем много различных небольших помещений. Он заявил, что Галкин* как будто изначально строил его под крематорий. Помещения холодные, довольно мрачные – шоумен остался в восторге, когда осматривал свою покупку.

«Вы знаете, замок… Бункерное помещение, железные двери есть. Как будто под крематорий специально делали», - поделился Стас с Пятым каналом.

При этом оказалось и то, что по-настоящему шокировала артиста. Барецкий признался, что сильно удивился тому бардаку, который оставило после себя звездное семейство. И это при том, что месяцы там жила прислуга, которая должна была следить за порядком.

«Когда я увидел не заправленную постель, я немного был шокирован. А вообще, Алла Пугачева сейчас собирает вещи и сдирает даже плитку со стен», - рассказал шоумен.

Напомним, что, по словам Барецкого, Пугачева и ее муж не сильно сопротивлялись, когда узнали, во что хотят превратить их бывший дом. У них было только одно условие: в будущем Стас должен будет бесплатно похоронить их тела и выделить отдельный склеп.

К слову, несмотря на то, что артист уже несколько дней пытается убедить общественность, что является новым владельцем замка, не все верят его словам. Так, продюсер Сергей Дворцов заявил, что никакой сделки не было, и шоумен просто всех обманывает.