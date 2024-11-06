«Будьте Трампом по жизни и вы всегда победите»: Тина Канделаки прокомментировала успех миллиардера на выборах

В США подсчитывают голоса американцев, которые выбирали нового президента страны. Пока что победу одерживает республиканец Дональд Трамп. Вероятность, что Камала Харрис догонит миллиардера, крайне мала, поэтому тот уже провозгласил себя триумфатором. Об успехе Трампа говорят не только за рубежом, но и в России. Журналистка Тина Канделки даже придумала новый психологический термин, который объединяет людей, подобных бизнесмену.

Так, Канделаки в своем Telegram-канале назвала Трампизмом то состояние, когда человек готов сохранить ценности во имя целей. Она привела в пример ситуацию, при которой Трамп не пошел на поводу у травивших его СМИ и остался собой, а потом переиграл всех врагов.

«Будьте Трампом по жизни и вы всегда победите и переиграете всех врагов», — написала журналистка.

Ранее стало известно, как за выборами президента США наблюдают на Украине. По данным некоторых СМИ, Владимир Зеленский пребывает в ужасном настроении из-за близкой победы Трампа.