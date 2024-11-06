Зеленский не спал всю ночь и находится в ужасном настроении: как Украина реагирует на результаты голосования в США

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп предварительно побеждает соперницу Камалу Харрис. Эта новость, по данным Telegram-канал Резидент, не дает покоя действующему главе Украины Владимиру Зеленскому.

В Офисе президента Украины стоит гробовая тишина. Зеленский, наблюдая за выборами в США, не спал всю ночь. Из-за вероятной победы Трампа он находится в ужасном настроении. Тем не мене политтехнологи готовят речь, чтобы поздравить республиканца с удачным окончанием гонки, передает Резидент.

Выбора в США прошли для Украины не по самому лучшему сценарию. Теперь Банковой придется адаптироваться под новые условия, которые установит Дональд Трамп в случае победы.

Ранее детеныш карликового бегемота «Нострадамус» сделал свой выбор между бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Он отдал предпочтение республиканцу.