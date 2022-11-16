Будоражит фантазию: голая Семенович показала себя в ванне с солью
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович ничего не скрывает от своих поклонников. Певица вернулась из Новороссийска в родной дом и показала, как расслабляется после длительной поездки.
42-летняя знаменитость сняла видео, на котором позировала абсолютно обнаженной. Она принимала ванну с солью, но предусмотрительно прикрыла грудь рукой. Блондинка призналась, что обожает массаж и водные процедуры.
Фото: Соцсети Анны Семенович
Поклонники поддержали звезду и восхитились ее внешними данными. Но нашлись и те, кто раскритиковал певицу за демонстрацию таких интимных моментов из жизни. Анна говорит, что не реагирует на гневные комментарии.
«Я женщина, которая отвергает и рушит стереотипы, а кому не нравится — можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и, наконец, заняться своей жизнью», – обратилась к хейтерам звезда.
Исполнительница давно мечтает выйти замуж и родить ребенка. В одном из интервью она рассказывала, что работает со свахой, которая выбирает ей женихов. Семенович посоветовала девушкам перестать искать мужчин по ресторанам, а обратиться за помощью к профессионалам.
Анна не раз жаловалась, что сталкивается с социальным давлением из-за того, что у нее до сих пор нет детей. В прошлом году звезда рассказала, что заморозила яйцеклетки, чтобы в будущем осуществить свою мечту.
Недавно были раскрыты подробности зачатия ребенка с Анной Семенович.