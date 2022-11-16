Будоражит фантазию: голая Семенович показала себя в ванне с солью

Поклонники поддержали звезду и восхитились ее внешними данными. Но нашлись и те, кто раскритиковал певицу за демонстрацию таких интимных моментов из жизни. Анна говорит, что не реагирует на гневные комментарии.

«Я женщина, которая отвергает и рушит стереотипы, а кому не нравится — можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и, наконец, заняться своей жизнью», – обратилась к хейтерам звезда.

Исполнительница давно мечтает выйти замуж и родить ребенка. В одном из интервью она рассказывала, что работает со свахой, которая выбирает ей женихов. Семенович посоветовала девушкам перестать искать мужчин по ресторанам, а обратиться за помощью к профессионалам.

Анна не раз жаловалась, что сталкивается с социальным давлением из-за того, что у нее до сих пор нет детей. В прошлом году звезда рассказала, что заморозила яйцеклетки, чтобы в будущем осуществить свою мечту.

Недавно были раскрыты подробности зачатия ребенка с Анной Семенович.