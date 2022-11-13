Раскрыты подробности зачатия ребенка с Анной Семенович

42-летняя певица Анна Семенович еще не была замужем, но от мечты о ребенке отказываться не хочет. Продумав все детали, девушка несколько лет назад сдала свои яйцеклетки на заморозку. Однако стало известно, что известный артист выразил желание завести детей от Семенович.

Митя Фомин, достигший 48 лет, тоже еще не был отцом. Певец рассказал, что сдаст биоматериал или воспользуется методом естественного зачатия, если это будет необходимо Анне.