«Будет замечательным отцом»: Барбара де Рехиль рассказала, как Александр Петров отказался возвращать чужую дочь

Актриса Барбара де Рехиль снялась в одном проекте с Сашей Петровым. После совместной работы она назвала звезду российских сериалов и кино «замечательным отцом». Это произошло после одного случая.

Саша Петров и Барбара де Рехиль посетили студию шоу «Утро.ТНТ». Актриса поделилась с ведущими своими наблюдениями. Она заявила, что коллега хорошо ладит с детьми и что он «будет замечательным отцом».

Барбара вспомнила об одном случае, который произошел во время съемок. Так, на руках у Петрова заснула маленькая девочка. Ее мама попросила артиста вернуть ребенка, но тот оказался.

«Я ему сказала, чтобы он вернул малышку маме. Саша очень хороший человек и мужчина. Он будет замечательным отцом», — заявила актриса.

Ранее Александр Петров появился на премьере фильма «Василий» с беременной женой. Супруга актера в первый раз появилась на публике в положении.