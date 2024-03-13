«Будет успешен»: певица Юлия Савичева оценила проект «Новая Фабрика звезд»

Певица Юлия Савичева похвалила «Новая Фабрика звезд». Об этом сообщает «Петербургский дневник»

Юлия Савичева, которая была финалисткой телепроекта «Фабрика звёзд 2», оценила перезапуск популярного песенного шоу. По ее словам, в проект в качестве наставника ее не приглашали.

«Пока что я сама себе наставник, активно работаю над усовершенствованием этого навыка. Пока лучше заниматься собой. Сам проект, думаю, будет успешен. Будет интересно посмотреть», — заявила она.

Тем не менее, певица все же появится в новом сезоне шоу в качестве приглашенной звезды.

«Сейчас все вернулось на те круги, когда были популярны такие шоу, сериалы… Все возвращается, правда, под другим соусом. Меня, кстати, позвали туда выступить, и я с удовольствием это сделаю», — добавила она.

Напомним, проект «Новая Фабрика звезд» стартовал 3 марта. В нем участвуют 17 человек, включая нескольких детей знаменитостей.

Ранее мы писали о том, что участник «Новой Фабрики звезд» Никита Уфимцев рассказал о предательстве на шоу.