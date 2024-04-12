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Опубликовано 12 апреля 2024, 18:46
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Будет суд: певец Павел Кашин пострадал от предательства бывшего директора и лишился авторских прав

Певец Павел Кашин лишился авторских прав после звонка коллеги в рекорд-компанию.
Будет суд: певец Павел Кашин пострадал от предательства бывшего директора и лишился авторских прав

© Freepik

Певец Павел Кашин пострадал от действий бывшего директора. Коллега позвонила в его звукозаписывающую компанию, сообщила об отъезде артиста и попросила переписать авторские права на нее.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Кашин на встрече с поклонниками поделился: «Когда мы расстались, я узнал, что у меня нет авторских прав. Мы уже год подготавливаем судебный процесс».

По словам Кашина, рекорд-компания, о которой идет речь, ранее делала подобные ошибки. Кашин планирует в течение года-двух решить вопрос через суд. По его словам, «дело интересное, громкое». Коллега певца тем временем не отвечает на звонки следователей. Случившееся он назвал «предательством».

Также исполнитель поделился, что в пандемию он «сидел и играл в танки». Это было связано с тем, что Кашин не знал, будут ли концерты и получится ли потом выйти на работу.

Ранее сообщалось, что дочь режиссера Марка Захарова проиграла суд за авторские права на произведения отца, которые он передал при жизни.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
авторские права
певец
суд