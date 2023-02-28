Алла Пугачева может вернуться в Россию уже этим летом

По дате рождения можно рассчитать все что угодно — сильные и слабые стороны, черты характера и предназначение человека. Также можно получить ответы на актуальные вопросы, в том числе — есть ли возможность у Аллы Борисовны с семьей вернуться в Россию? Об этом сайту-изданию «Страсти» рассказала нумеролог и специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман.

Чтобы составить прогноз по нумерологии, Ирина рассчитала персональный месяц по дате рождения певицы: 15.04.1949. Выяснив значение числа персонального месяца, можно узнать, какие задачи и в каком месяце будут решаться наилучшим образом. Вот что из этого получилось: «можно увидеть, что в феврале у Пугачевой получается 15, в марте 16 — это все кармические числа, когда я бы не рекомендовала совершать серьезные кардинальные передвижения».

Для переезда нумеролог рекомендует рассматривать июль, когда, по расчетам, получается двойка, а двойка — это время, подходящее для переездов и поиска новых контактов. Также это хороший месяц для создания шедевров, человек будет включен во взаимообмен энергиями с миром.