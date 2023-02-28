Алла Пугачева может вернуться в Россию уже этим летом
Фото: Starface.ru
По дате рождения можно рассчитать все что угодно — сильные и слабые стороны, черты характера и предназначение человека. Также можно получить ответы на актуальные вопросы, в том числе — есть ли возможность у Аллы Борисовны с семьей вернуться в Россию? Об этом сайту-изданию «Страсти» рассказала нумеролог и специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман.
Чтобы составить прогноз по нумерологии, Ирина рассчитала персональный месяц по дате рождения певицы: 15.04.1949. Выяснив значение числа персонального месяца, можно узнать, какие задачи и в каком месяце будут решаться наилучшим образом. Вот что из этого получилось: «можно увидеть, что в феврале у Пугачевой получается 15, в марте 16 — это все кармические числа, когда я бы не рекомендовала совершать серьезные кардинальные передвижения».
Для переезда нумеролог рекомендует рассматривать июль, когда, по расчетам, получается двойка, а двойка — это время, подходящее для переездов и поиска новых контактов. Также это хороший месяц для создания шедевров, человек будет включен во взаимообмен энергиями с миром.
В августе нас тоже могут ожидать новости от звездной семьи, ведь этот месяц пройдет под эгидой тройки — времени самопиара, самопроявления и прорыва. Единственное, что в августе с 04.08 до 23.08 Меркурий замедлит свое движение и перемещения, и поездки будут идти сложнее и дольше. Может быть так, что даже при идеальном планировании нужен будет больший запас времени, чем планировалось.
Ирина Лидерман
Дипломированный эксперт по работе с подсознанием, специалист по тета-хилингу, нумерологии, МСТ-графике, медитациям и осознанным сновидениям
Ретроградность Меркурия будет длиться с 23 августа до 15 сентября, так что сентябрь для перемещений подойдет Алле Борисовне только после 15 числа, уточняет Лидерман. Как вариант, для поездок, но не для переездов, благоприятен октябрь. Этот период ознаменуется для Аллы Борисовны временем перемен, когда хорошо следовать за проводниками, которые четко помогут проследить и пройти путь.
«Хотелось бы еще сказать несколько слов о характере певицы. Однозначно видно, что у нее в матрице три тройки в совокупности с пятеркой – это говорит о безусловном артистизме», - подчеркивает нумеролог.
Также она отметила, что у Пугачевой есть сверхзнак 336 в длинном коде, это говорит о том, что возможно имеется родовая программа, с которой необходимо работать и исцелять, скорее всего, она связана с семейными отношениями, браком и рождением детей.
«Еще хочется обратить внимание на сверхзнак 314, это мощный сверхзнак миротворца и гармонизатора, что эта великая женщина полностью реализовала в своих произведениях, которые исцелили не одно поколение людей», - заключила Ирина Лидерман.