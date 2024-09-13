«Будет стройняшкой»: возлюбленный Анны Семенович худеет при помощи российского аналога «Оземпика»

Певица Анна Семенович рассказала, что ее возлюбленный Денис решил похудеть. Стать стройным мужчина собирается при помощи российского аналога «Оземпика».

В личном блоге экс-солистка «Блестящих» призналась, что ее избранник сходил к врачу и получил назначение на уколы. Первой препарат испытала на себе Семенович, и Денис остался в восторге от результата.

«Я уверена, что к Новому году он будет стройняшкой, ну к весне точно», - заявила Анна.

К слову, сам «Оземпик» певица тоже пробовала. Но когда его сняли с продажи, она не стала даже пытаться его достать. Вместо этого она нашла российский препарат с таким же эффектом.

Напомним, что сейчас Анна находится в отношениях с бизнесменом Денисом. Долгое время она не показывала его в Сети и не раскрывала его личность, но ей пришлось рассказать о возлюбленном, когда разгорелся скандал. С журналистами вышла на связь женщина, представившаяся женой предпринимателя, и заявила, что он еще не в разводе. Со временем Семенович уладила все вопросы с супругой Дениса, и сейчас она не имеет претензий.

Ранее Анна Семенович рассказала, чем ее покорил возлюбленный Денис.