«Будет сниматься хоть до старости»: продюсер шоу «Орел и решка» о возвращении в проект Насти Ивлеевой

Украинский продюсер Нателла Крапивина отреагировала на появившиеся слухи о возвращении оскандалившейся после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в шоу о путешествиях «Орел и решка». Как пояснила продюсер, право на производство проекта под этим названием есть только у ее компании.

«Возможно, Ивлеева создаст, наконец, нормальное шоу и будет сниматься в нем хоть до старости, но к моему проекту она никакого отношения не имеет и иметь не будет», — написала Крапивина в своем Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что ее пост можно считать официальным опровержением.

Программа о путешествиях «Орел и решка» выходила на телеканале «Пятница!». В феврале 2022 года контракт с компанией Крапивиной TeenSpirit, производившей шоу, был расторгнут. Программу сняли с эфира после антироссийских высказываний одного из продюсеров шоу.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева может вернуться на телевидение. Она анонсировала съемки новых выпусков шоу о путешествиях «Орел и решка» по городам России. При этом Ивлеева не стала уточнять, появится ли она сама в кадре и когда состоится премьера.