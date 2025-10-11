«Будет шумным, громким, скандальным»: Алена Кравец о возможном разводе Джигана и Самойловой

Несколько дней назад появилась информация о разводе Джигана и Оксаны Самойловой после 13 лет брака. Светская львица Алена Кравец надеется, что пара сможет сохранить брак ради детей.

По словам Кравец, если пара все же решит расторгнуть союз, процесс будет очень громким.

«Если развод будет, то будет шумным, громким, скандальным. Там есть что делить. Думаю, Самойлова стрясет по полной в материальном плане. Если дойдет до этого», — приводит слова светской львицы NEWS.ru.

Алена надеется, что у пары «хватит ума сохранить семью». Кравец назвала и Джигана, и Оксану очень эмоциональными и импульсивными людьми, которые часто бросаются в крайности, поэтому заявления о разводе неудивительны.

Оксана и Джиган воспитывают троих детей - 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, восьмилетнюю Майю и пятилетнего сына Давида.

Напомним, на данный момент пара никак не комментирует развод, зато о разладе в семье высказался отец Оксаны. Он отметил, что ему жаль слышать о случившемся.