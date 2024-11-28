«Будет штормить»: Юлия Пересильд рассказала, как пережить ретроградный Меркурий

Актриса Юлия Пересильд рассказала о способах, которые помогут пережить ретроградный Меркурий. Среди них – музыка и юмор. Многие люди винят это астрономическое явление в своих неудачах и плохом настроении. Артистка предупредила, что «будет штормить».

Знаменитость порассуждала о ретроградном Меркурии в соцсетях. Юлия считает, что благодаря нескольким способам можно облегчить свое состояние в это время, которое продлится до 15 декабря.

«Горячая вода с лимоном (почти постоянно), музыка в ушах, обязательно горячий суп в обед, на ночь прогрев ног до колена и спать, магний и витамин С, юмор», — написала Пересильд.

А вот ее дочь Анна пожаловалась на неудачи из-за ретроградного Меркурия. Звезда сериала «Слово пацана» рассказала, что последние несколько дней у нее все валится из рук.

«Это чисто картинка всей этой недели. У меня все падает из рук, ломается, бьется. Спасает только музыка, которую я регулярно слушаю», — призналась 15-летняя девушка.

Напомним, что Анна родилась в браке Юлии с режиссером Алексеем Учителем. Наследница пошла по стопам мамы и уже успела столкнуться с критикой. В соцсетях у нее появились недоброжелатели, что очень расстраивает девушку.

Ранее мы писали о том, что Майли Сайрус рассказала об одержимости своей матери длинными волосами. Родительница заставляла наращивать дочери самые длинные пряди, хоть они и изматывали Майли в детстве.