«Будет самым провальным за всю историю»: почему фестиваль Вайкуле скоро прекратит свое существование

Музыкальный критик Владимир Полупанов назвал нынешний фестиваль Лаймы Вайкуле «самым провальным за всю историю». Его слова передает «Абзац».

Лайма Вайкуле готовится к своему традиционному фестивалю «Рандеву» в Юрмале. Музыкальный критик Полупанов считает, что мероприятие Вайкуле станет самым неуспешным за всю его историю. По словам эксперта, на фестивале выступят артисты-иноагенты, которые неинтересны публике.

«Я считаю, что он будет самым провальным за всю историю. В основном там выступают артисты, которые признаны иноагентами. По такому принципу она и собирает своих «друзей». Другие туда ездить не хотят в связи с тем, что Латвия в целом русофобная страна. Публика хочет видеть одних артистов, а ей предлагают совсем других по принципу «кто не любит Россию»», — высказался Владимир.

Музыкальный критик считает, что в скором времени фестиваль Лаймы прекратит существование из-за своей невостребованности. По его мнению, в этом году будет полупустой зал.

«Я думаю, что там будет полупустой зал, либо эти билеты уже начнут перед самим фестивалем бесплатно раздавать. Да и туристов в Юрмале сейчас тоже нет. Полагаю, что в конечном итоге он сойдет на нет абсолютно», — резюмировал эксперт.

Ранее муж Вайкуле назвал «бредом» информацию о продаже билетов на «Рандеву» мимо кассы. Подробности читайте в этой новости.