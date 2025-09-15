«Будет пытаться помешать им»: сможет ли группа «Тату» заработать 30 млн рублей на своем концерте

На первом после воссоединения концерте группы «Тату» в Москве не исключены провокации, считает бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник.

«Выскочит на сцену кто-то и будет пытаться помешать им. Лишь бы этого не произошло. Все-таки группа "Тату" — это определенная эпоха, эпоха свободы. А сейчас с принятием в нашей стране различных законов, можно притянуть и привлечь за что-нибудь», — сказал он в беседе с Ura.ru.

Дзюник также призвал не считать прибыль от первого московского концерта, который планируется 25 октября. Он выразил уверенность, что озвученная ранее в СМИ сумма в 30 миллионов преждевременная, а также отказался прогнозировать полную посадку в зале, вмещающем 4 тысячи человек.

Свои сомнения Дзюник пояснил тем, что раньше Лена Катина и Юлия Волкова перед большими концертами всегда выпускали новые песни и вкладывались в рекламу, сейчас же всего этого не наблюдается.

«Зачем сейчас считать деньги и думать: воссоединились ли они потому, что "денег не хватает"? А денег когда-нибудь хватает?» - задался вопросом продюсер.

Ранее сообщалось, что билеты на первый концерт группы «Тату» в Москве продаются в диапазоне от 5 до 30 тысяч рублей. Если все 4 тысячи мест будут заняты, то выручка составит 30 миллионов рублей. При этом около 15 миллионов рублей достанутся солисткам, а остальные уйдут на организационные расходы.