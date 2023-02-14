«Будет петь»: Дробыш рассказал, почему не остановил тур Николая Носкова после концерта в Перми

Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал сорванный концерт певца Николая Носкова в Перми. Тогда зрители были недовольны выступлением артиста и устроили публичный скандал в соцсетях.

Несколько дней назад концерт Николая Носкова в Перми был сорван. На данный момент артист выступает редко, так как еще не полностью восстановился после инсульта. Певец дает концерты, сидя на стуле. Ноги пока не выдерживают нагрузок по несколько часов.

В Перми в ДК Солдатова поклонники ждали артиста более часа. Он появился на сцене в инвалидной коляске, а после трех песен удалился за кулисы. После перерыва, он снова вышел к зрителям, периодически спрашивая: «Где я?».

«Я считаю, что в связи со сложившейся ситуацией можно было сразу остановить тур артиста. Но он пришел в себя и продолжил гастроли», — прокомментировал Дробыш произошедшее в Перми.

Поклонники продолжают упрекать продюсера в том, что он выпускает Николая на сцену, не давая уйти на заслуженный отдых.

«С моей стороны здесь нет никакого давления. Я только поддерживаю Николая Ивановича как могу. Соберется закончить – закончит, соберется продолжить – будет петь. Я делаю все, чтобы он мог продолжать выступать», — заявил Дробыш в комментарии Woman.ru.

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