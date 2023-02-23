«Будет операция на мозге»: Романа Костомарова ждет еще одно испытание

Фигуристу Роману Костомарову могут провести операцию на мозге, но исход таких манипуляций невозможно прогнозировать. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист отметила, что ситуация с Костомаровым «критичная давно» и «откатить назад» вряд ли можно. В настоящее время все зависит от выносливости, но организм фигуриста «истощен».

«Если ничего не изменится, будет операция на мозге, и прогнозировать ее исход невозможно», - сказала она порталу Woman.ru.

Медик предупредила, что такое вмешательство может привести к нарушению координации движений, памяти, мышления. Операции с мозгом – «это ювелирная работа», добавила Лапа и призвала «пока верить в чудо».

22 февраля сообщалось, что медики ввели Костомарова в медикаментозную кому и опасаются ее отменять. Шансы выжить у фигуриста оцениваются как 50 на 50.