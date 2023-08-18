Будет многодетной мамой: Анну Хилькевич поздравляют с третьей беременностью

Актрису Анну Хилькевич заподозрили в третьей беременности. Разговоры о том, что звезда «Универа. Новой общаги» вновь станет мамой, начались после того, как она появилась на мероприятии с заметно округлившимся животом. Видео изменившейся фигуры артистки предоставило издание Super.

36-летняя Хилькевич всегда старается следить за своей фигурой, заниматься спортом и правильно питаться. Именно поэтому журналисты удивились, когда увидели, что всегда стройная актриса неожиданно поправилась. Причем живот, как отметили наши коллеги, был совсем не похож на тот, что появляется после плотного ужина.

Еще одним доказательством того, что Анна находится в положении, является то, что на дне рождения певицы Нюши она не притрагивалась к алкоголю и пила другие напитки. Впрочем, пока официального подтверждения догадкам фанатов не поступало. Команда Хилькевич не дает комментариев.

Напомним, что актриса уже восемь лет счастлива в браке с Артуром Волковым. Вместе они воспитывают двоих дочерей – Арианну и Марию.

Ранее стало известно, что в разработке находится продолжение «Универа», в котором снимутся все актеры из прежнего каста. Однако к команде отказалась присоединяться Настасья Самбурская.