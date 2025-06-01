«Безразличие является смертью для артиста»: певец SHAMAN раскрыл свое отношение к хейту

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, как ему удалось справиться с волной хейта. В эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ артист признался, что «питается» негативной энергией недоброжелателей.

Исполнитель хита «Я русский» в последнее время является стал из самых популярных исполнителей в стране. SHAMAN уже успел обрести множество поклонников, но у этого успеха есть и обратная сторона. Многие до сих пор продолжают критиковать певца, но сам он уверяет: он не боится негатива в свой адрес и черпает из него энергию.

«Некоторые говорят, что на хейтеров не нужно обращать внимания. А почему не обращать внимания? Это же энергия. Хоть и со знаком минус, но это энергия, с которой тоже нужно работать. И я делаю так, что те, кто меня любят, поклонники моего творчества, чтобы их становилось еще больше, чтобы они любили еще сильнее. А те, кто меня не любят, я делаю, чтобы их тоже становилось еще больше», — отметил SHAMAN.

Ярослав Дронов назвал безразличие публики самым страшным для любого артиста. Именно поэтому он ценит как любовь, так и критику зрителей.

«Чтобы эта шкала плюса и минуса не сошлась в точку „ноль“, то есть в безразличие, что является смертью для артиста. Поэтому я благодарен и своим поклонникам, и своим хейтерам», — поделился артист.

Ранее SHAMAN ответил на обвинения в патриотизме за деньги: «В 2022 году каждый из нас сделал свой выбор».