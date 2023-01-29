14:51, 29 января 2023
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«Будет двое»: беременная Ольга Орлова потрясла откровением
«Будет двое»: Ольга Орлова накануне беременности сделала важное заявление.
Фото: Starface
Ольга Орлова накануне родов потрясла поклонников.
Подписчик задал вопрос о том, могла ли будущая мама представить, что в ее семье будет двое детей. Отвечая на это, Орлова призналась, что всегда чувствовала и верила, что будет иметь двух малышей.
Напомним, что у телеведущей уже есть 22-летний сын от бизнесмена Александра Карманова. Скоро на свет появится ребенок от нового избранника Орловой — Валерия.
Ранее мы писали, как поменяется внешность Ольги Орловой после родов.
Источник фото:Starface
Источник:7 дней
Автор:Галина СьюТеги:
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