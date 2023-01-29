«Будет двое»: беременная Ольга Орлова потрясла откровением

Ольга Орлова накануне родов потрясла поклонников.

Подписчик задал вопрос о том, могла ли будущая мама представить, что в ее семье будет двое детей. Отвечая на это, Орлова призналась, что всегда чувствовала и верила, что будет иметь двух малышей.

Напомним, что у телеведущей уже есть 22-летний сын от бизнесмена Александра Карманова. Скоро на свет появится ребенок от нового избранника Орловой — Валерия.

Ранее мы писали, как поменяется внешность Ольги Орловой после родов.