Будет благотворительным: концерт «Пикника» в Петербурге посвятят жертвам теракта

Музыканты «Пикника» сообщили, что все инструменты группы сгорели в «Крокусе». Об этом передает Telegram-канал «Подъем».

Сегодня стало известно о том, что запланированный на 27 октября концерт группы «Пикник» в Санкт-Петербурге все же состоится. Однако пока не ясно, в каком формате он пройдет. Гитарист коллектива Марат Корчемный рассказал, что концерт будет благотворительным, а все деньги с него пойдут в фонды помощи жертвам теракта.

«Там ни о каких деньгах речи не идёт вообще. Все средства, не часть, а все, будут направлены потерпевшим, даже речи нет, что кто-то там будет на этом зарабатывать, это пойдёт полностью семьям погибших и пострадавшим», — объяснил он.

Музыкант добавил, что не знает о том, как с технической точки зрения будет организован концерт, потому что все инструменты коллектива сгорели в пожаре.

«Мы только занимаемся этим вопросом и пытаемся что-то сделать. У оркестра вообще всё сгорело, у нас тоже. Даже просто техническая возможность под большим вопросом», — рассказал Корчемный.

Ранее мы писали о том, что сотрудник «Крокус Сити Холла» видел террориста за две недели до трагедии.