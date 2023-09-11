Будет без наушника и команды: Моргенштерн* заговорил о новом интервью Ксении Собчак

Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) согласился на новое интервью Ксении Собчак на своих условиях, об этом сообщает Lenta.Ru.

На днях рэпер выпустил клип на новую песню. На этот раз Моргенштерн* решил провести творческий эксперимент и исполнил песню в стиле шансон. Впрочем, трек «Черный русский» понравился не всем. Новое творение раскритиковали Любовь Успенская и Ксения Собчак.

«Лавры Шуфутинского в сентябре многим не дают покоя, конечно. Морген*, ждем следующий трек в стиле Михаила Круга. Я верю, ты можешь лучше, дорогой! Привет Дубаю», — прокомментировала клип Собчак.

Рэпер поблагодарил журналистку за отзыв, но заявил, что Собчак его уже достала. Он припомнил ей недавнее приглашение на очередное интервью и заявил, что готов прийти в студию во второй раз, но только при выполнении условий.

«Помнится, вы меня приглашали на интервью-реванш, но вы будете без наушника, без своей команды. Я согласен», — заявил Моргенштерн*.

За два дня клип собрал на YouTube уже более 5 миллионов просмотров и почти полмиллиона лайков.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская назвала новую песню Моргенштерна* «дешевой пародией» на русский шансон. При этом, она отметила, что к съемкам клипа рэпер подошел весьма креативно.

*признан иностранным агентом на территории РФ.