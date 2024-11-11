«Будем терпеть этот кинобеспредел»: в Сети обрушились с критикой на новый сериал с Еленой Подкаминской

Недавно на экраны вышел сериал «Овчарка» с Еленой Подкаминской в главной роли. Актриса сыграла в картине майора полиции, втянутого в игры преступной группировки. Однако новую ленту с участием артистки не оценили и раскритиковали в Сети, передает aif.ru.

Сериал «Овчарка» режиссера Дмитрия Черкасова рассказывается история майора управления собственной безопасности полиции Анастасии Нестеровой (Елена Подкаминская). За преданность делу и мертвую хватку коллеги прозвали ее Овчаркой. По сюжету картины начальник Олег Ребров (Владислав Абашин), с которым главную героиню в прошлом связывают не только деловые отношения, отправляет ее в командировку в российскую глубинку. В результате майор оказывается под прицелом тайной преступной группировки.

Несмотря на то, что сериалы про полицию остаются неизменным хитом на российском ТВ, зрители негативно отреагировали на премьеру «Овчарки». Многих возмутило, что главную роль в детективе сыграла женщина. А некоторые раскритиковали название картины, отметив, что это «прямо вершина фантазии».

«Будем терпеть этот кинобеспредел, пока все актрисы не снимутся в детективных сериалах. Ждем теперь еще Бербер, Климову, Пересильд…», «Сюжет интересный, но угадать злодеев можно чуть ли не с первых кадров. Мне нравятся детективы с непредсказуемым финалом. А таких очень мало, увы», «Озвучка как из ведра… В детективном сериале ни одной разбитой тачки. Экономия на всем. Просто… театр», — пишут в Сети.

Также многие не оценили игру Елены Подкаминской, назвав актрису «вечно кислой».

«Не в восторге от игры Подкаминской…», «Не буду смотреть из-за вечно кислой Подкаминской…», «Не смогла осилить из-за главной героини. Усталый голос, походка, будто она еле идет — это такой образ у персонажа? Вдобавок неприятное собачье прозвище — как-то унизительно для женщины», — высказались Интернет-пользователи.

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