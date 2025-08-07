«Будем руководствоваться интересами детей»: адвокаты подтвердили развод Дмитрия и Полины Дибровых

Адвокаты Ирина Кузнецова и Марина Дубровская будут представлять интересы Полины Дибровой в бракоразводном процессе. Об этом юристы сообщили в своем Telegram-канале.

Несмотря на то, что официально супруги Дибровы еще не подали заявление на развод, адвокатов уже наняли обе стороны. Так, Дмитрия будет защищать Александр Добровинский, занимавшийся судом Яна Абрамова и Алсу, а Полину — Ирина Кузнецова и Марина Дубровская.

«Во всех действиях, предпринимаемых в рамках данного дела, мы будем руководствоваться исключительно интересами детей. Мы придерживаемся принципов защиты их прав и благополучия, действуем в рамках законодательства и будем защищать их стабильность и безопасность в каждом решении, которое будет нами приниматься», - заявила Кузнецова.

Также адвокат Марина Дубровская добавила, что все нелицеприятные высказывания в адрес Полины Дибровой впредь будут фиксироваться и передаваться в правоохранительные органы.

Напомним, что сама Полина пока развод отрицает. В беседе с журналистами она делилась, что их отношения с Дмитрием не изменились.

