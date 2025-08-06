У Полины Дибровой найден убыточный бизнес

Полина Диброва владеет убыточным бизнесом по растениеводству. Об этом стало известно «Страстям».

Согласно открытым источникам, Полина Диброва владеет не только женским клубом, но и долей в ООО «Форзиция». Указано, что компания предоставляет услуги в области растениеводства.

В этом бизнесе дела у пока еще супруги Дмитрия Диброва идут неважно — начиная с 2023 года компания показывает лишь убытки. Согласно публичным данным, за 2023 год организация ушла в минус по чистой прибыли на 1,1 миллион рублей. В 2024 году убытки удалось сократить до минус 91 тысячи рублей.

При этом организация исправно платит налоги и не имеет активных судебных дел.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня резко осудила жену Дмитрия Диброва и ее любовника.