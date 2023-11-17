«Будем решать вопрос»: в парламенте Крыма задумались о национализации отеля Софии Ротару

В парламенте Крыма задумались о национализации отеля Софии Ротару, об этом сообщает издание Прайм.

В беседе с журналистами глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что изучит вопрос о национализации отеля «Вилла София», который принадлежал певице Софии Ротару.

«Если есть вопрос, касающийся национализации ее имущества, будем его решать… От того, что она владела у нас недвижимостью, крымчанкой она не стала», - рассказал депутат.

По словам Константинова, Ротару не принесла никакой пользы для полуострова.

«Она никогда не была солидарна с нами, не разделяла нашу позицию по многим важным и принципиальным для нас вопросам, только использовала Крым, когда ей это было выгодно», - объяснил чиновник.

Напомним, «Вилла София» с недавних времен принадлежит сыну Софии Ротару. Он пытается продать недвижимость за 25 миллионов евро. Желающих приобрести бизнес пока нет.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя внучка Софии Ротару пожаловалась на пережитые в США неудачи.