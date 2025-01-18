«Будем обжаловать эти действия»: уехавшего из России Моргенштерна* не уведомили об аресте имущества

Уехавшего из России рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) не уведомили об аресте имущества.

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что ни певец, ни его защита не получали никаких предупреждений о том, что его недвижимость попадет под арест по делу о нарушении закона об иноагентах.

По словам Жорина, никаких оснований для для заключения имущества рэпера под стражу не наблюдается, из-за чего он собирается оспорить данное решение суда.

«Нам об этом неизвестно ничего. Официально ни Моргенштерна* по адресу его регистрации, ни его защиту никто не уведомлял. Мы эту информацию узнали из средств массовой информации. Будем запрашивать соответствующие документы и в случае, если это все соответствует действительности, безусловно, будем обжаловать эти действия. Мы считаем, что оснований для ареста имущества нет», — заявил адвокат в беседе с РБК.

Накануне появилась информация о решении суда арестовать имущество рэпера в связи с уголовным делом о неисполнении обязанностей иностранного агента. По этой причине артисту нельзя будет совершать какие-либо юридические действия с земельными участками и жилыми строениями, которыми он владеет в стране.

Ранее мы писали о том, что Моргенштерн* лег в рехаб в Израиле, где месяц лечения стоит около 1 млн рублей.

*Признан иностранным агентом на территории России