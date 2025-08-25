«Будем где-то ночевать»: Анна Семенович рассказала о задержке рейса

Певица Анна Семенович, недавно застрявшая с возлюбленным лифте, рассказала о новой проблеме. Их рейс задержали до утра – паре придется где-то ночевать.

О случившемся сообщает Telegram-канал Свита Короля.

«Рейс задержан до 7 утра. Будем где-то ночевать, что-то делать и завтра полетим», - поделилась певица.

Вероятно, речь идет о задержке рейса из-за границы. Точная информация на этот счет не приводится.

Ранее певица поделилась, что на 40 минут застряла в лифте с женихом в его апартаментах на Майорке в сорокаградусную жару. Семенович перенесла паническую атаку – было нечем дышать, в кабине заканчивался воздух. Пара кричала и звала на помощь, но никто не мог спасти. У артистки оказалась с собой вода – она поливала голову себе и избраннику, оба пытались мало дышать.