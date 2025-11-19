«Будь я Кончаловским, влюблялась бы только в таких»: Симоньян призналась, что ей нравится Юлия Высоцкая

Журналистка Маргарита Симоньян высказалась об актрисе Юлии Высоцкой. Она отметила, что жена Андрея Кончаловского ей очень нравится. Более того, она понимает, почему кинематографист женился именно на Юлии.

В личном Telegram-канале Симоньян призналась, что из-за химиотерапии и лежачего образа жизни у нее появилось много свободного времени, поэтому она решила посмотреть «Хроники русской революции», где одну из ролей сыграла Высоцкая. По мнению журналистки, актриса естественна и оригинальна, что сейчас встречается крайне редко.

«А, впрочем, и «хороша, стройна, бела» тоже. Будь я Кончаловским, влюблялась бы только в таких. И уж как она держится по отношению к жизни, нещадно пнувшей ее сапожищем, лично для меня - пример и психотерапия», - поделилась мнением Маргарита.

В Сети Высоцкую нередко критикуют, но Симоньян считает, что это делать не надо. Она подчеркнула, что расхвалила Юлию просто так, ведь они даже не знакомы.

