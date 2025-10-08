«Будь счастлива!»: Игорь Николаев оставил семью накануне дня рождения младшей дочки

Младшая дочь Игоря Николаева Вероника отпраздновала свой 10-й день рождения. Глава семейства не смог лично поздравить девочку со вторым юбилеем в жизни.

С самого утра Веронику порадовала мама — Юлия Проскурякова. Она приготовила для дочери торт со свечой. За кадром жена Николаева произнесла короткую поздравительную речь.

Игорь Николаев не смог лично присутствовать на домашнем празднике из-за начала гастролей. Поэтому музыкант написал пост, посвященный радостному событию, у себя в блоге.

«Наша художница, сочинительница, мечтательница, пианистка, фантазерка, наша Вероничка, наша Никуся, мама и папа тебя любят и всегда будут любить! Будь счастлива! С днем рождения», — обратился к дочери артист в своем Telegram-канале igor_nikolaev_music.

