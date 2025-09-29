«За МКАДом тоже есть жизнь»: Проскурякова рассказала, как подверглась хейту из-за романа с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вот уже 15 лет вместе. Сейчас их пара считается эталонным показателем семейной жизни и супружеской верности. Однако в начале отношений супруге музыканта пришлось столкнуться с хейтом.

Об этом Юлия рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа». На Проскурякову набросились из-за большой разницы в возрасте — 22 года. СМИ и фанаты Николаева считали, что девушка собирается связать с ним жизнь ради личной выгоды.

«Писали, что я без образования, называли Золушкой… Для меня и моих родителей все это было так странно… Почему вы называете меня сиротинкой без рода и племени? У меня прекрасная семья, хорошее образование. Я родилась в большом красивом городе, да, не в Москве. Но за МКАДом тоже есть жизнь!» — возмутилась Юлия.

Еще долгое время Проскуряковой приходилась читать о себе неприятные вещи. Хейтеры даже не верили в правдивую историю знакомства девушки и певца. По словам Юлии, они были уверены, что все произошло по расчету.

Ранее Проскурякова публично напомнила Игорю Николаеву о 15-летии со дня свадьбы. Он поблагодарила супруга за проведенные вместе годы счастливой жизни.