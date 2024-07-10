«Будь мужчиной»: российский боец Александр Емельяненко предложил Джигану подраться на ринге

Боец Александр Емельяненко предложил рэперу Джигану подраться на ринге. Он назвал исполнителя «больным человеком» и призвал «быть мужчиной».

Слова Емельяненко приводит «Спорт-Экспресс».

«Выходи, я тебе подзатыльников надаю. Выходи, будь мужчиной», - призвал боец и отметил, что «с удовольствием» подерется с Джиганом «хоть завтра».

Журналисты напомнили, что рэпер просит 50 млн. На это боец сказал: «Он больной человек! Кто ему такие деньги заплатит?»

При этом Емельяненко признался: даже если он получит 30 млн, а рэпер 50 млн, ему не будет обидно. Боец уверен, что для Джигана встреча на ринге станет «полетом над гнездом кукушки».

«Туда же полетит, за [Михаилом] Кокляевым», - заключил Емельяненко.

Ранее 12-летняя дочь блогера Виктории Бони назвала Джигана «гномом с большими ушами».