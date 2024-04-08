«Минимум 2 млн рублей»: стоматолог назвала стоимость красивой улыбки Сергея Шнурова
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Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук оценила улыбку певцов Сергея Шнурова и Григория Лепса. Она поделилась с сайтом «Страсти» выводами о состоянии звездных зубов.
Сергей Шнуров
Глядя на старые и новые фото, мы видим, что изначально у него была скученность зубов и узкая челюсть. В какой-то момент артист потерял жевательные зубы и даже передние. Возможно, он терял зубы из-за пародонтита. Шнуров проходил полное (тотальное) протезирование два раза, при этом не было предварительной ортодонтической подготовки, потому что сохранился узкий зубной ряд. В начале он сделал себе только верхнюю челюсть. Это была довольно грубая работа, видно компромиссный подход. А сейчас у музыканта эстетичное тотальное протезирование коронками натурального цвета. Это говорит о том, что он проходил лечение в современной стоматологии с соответствующим подходом к эстетике. Теперь у певца гармоничная, красивая улыбка.
В среднем по Москве тотальное протезирование с использование коронок и виниров обойдется в 1-1,5 млн рублей. Если речь идет об имплантации, а у Сергея она, очевидно, была, то стоимость одного имплантата вместе с коронкой примерно 90-100 тыс. рублей. Также необходимо учитывать, в каком состоянии были родные зубы музыканта и какое требовалось лечение. В среднем по Москве лечение кариеса стоит от 7 до 10 тыс. рублей за зуб. Таким образом, гармоничная, красивая улыбка Сергея Шнурова будет стоить в Москве минимум 2 млн рублей.
Диана Левчук
Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент»
Григорий Лепс
Улыбку Лепса сложно анализировать из-за объёмных губ, до какого-то момента зубов почти не видно. Можно предположить, что изначально у него были не крупные зубы, и достаточной поддержки для мягких тканей они не давали.
Сейчас после тотального протезирования певец получил более крупные зубы, благодаря этому увеличилась нижняя треть лица, ушли некоторые морщины, добавилась поддержка, и теперь в улыбке хорошо видны зубы. Это яркий пример антиэйдж-стоматологии.
Диана Левчук
Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент»
Стоимость тотального протезирования, которое может обеспечить в том числе и антиэйдж-эффект, составляет от 1 до 1,5 млн рублей, заключила специалист.