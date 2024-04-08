«Минимум 2 млн рублей»: стоматолог назвала стоимость красивой улыбки Сергея Шнурова

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук оценила улыбку певцов Сергея Шнурова и Григория Лепса. Она поделилась с сайтом «Страсти» выводами о состоянии звездных зубов.

Сергей Шнуров

Глядя на старые и новые фото, мы видим, что изначально у него была скученность зубов и узкая челюсть. В какой-то момент артист потерял жевательные зубы и даже передние. Возможно, он терял зубы из-за пародонтита. Шнуров проходил полное (тотальное) протезирование два раза, при этом не было предварительной ортодонтической подготовки, потому что сохранился узкий зубной ряд. В начале он сделал себе только верхнюю челюсть. Это была довольно грубая работа, видно компромиссный подход. А сейчас у музыканта эстетичное тотальное протезирование коронками натурального цвета. Это говорит о том, что он проходил лечение в современной стоматологии с соответствующим подходом к эстетике. Теперь у певца гармоничная, красивая улыбка.