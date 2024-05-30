«Брызжет ядом»: продюсер Рудченко осудил Потапа за злорадный пост о смерти Заворотнюк

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко раскритиковал украинского певца Потапа, высмеявшего смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, артист опубликовал едкий пост в погоне за хайпом.

Рудченко считает, что Потап хотел пропиариться на смерти звезды. Артисты на Украине сейчас находятся практически без работы. В стране сложилась напряженная ситуация: практически всех мужчин отправляют на фронт.

«Эта напряженная психическая ситуация сказывается соответствующим образом. Тот же самый Потап просто брызжет ядом, так как его жизнь и творчество на сегодняшний момент остановились», — цитирует продюсера NEWS.ru.

Наиболее частую и агрессивную форму опухоли мозга, глиобластому, у Анастасии Заворотнюк выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Мии, которая появилась на свет путем ЭКО. Затем звезда «Моей прекрасной няни» прекратила появляться на публике. Ее поддерживал супруг, фигурист Петр Чернышев и дочь Анна. Именно муж актрисы оплачивал ее лечение.

Напомним, злорадный пост певец опубликовал на своей страничке в социальных сетях. После этого на артиста обрушились с критикой другие пользователи сети, обвинившие его в отсутствии сострадания. Из-за хейта в свой адрес Потап удалил публикацию.