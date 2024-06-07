«Брюки блестящие, шевелюра слишком пышная»: директор Леонтьева рассказал об осуждении певца

Директор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев рассказал, за что публика осуждала артиста. Он отметил, что с критикой вокалист сталкивался из-за своей внешности и выбора нарядов, но было это еще при СССР.

В 80-90-е годы майки-сетки, обтягивающие кожаные штаны, блестки, цепи были частью образа Леонтьева. Для концертов он всегда выбирал очень яркие костюмы, что понимали не все. Так, по словам его представителя, Валерия осуждали за это.

«Не нравились его слишком обтягивающие рубашки и штаны. Не нравились брюки блестящие, шевелюра слишком пышная. Все такое. Помню, ещё была пародия на Валерия Яковлевича в юмористической передаче», - рассказал Чигирев «Абзацу».

Отметим, что последние годы слишком открытые и пестрые наряды в российском шоу-бизнесе не приветствуются. А если звезды позволяют себе эпатажный внешний вид, то сразу же сталкиваются с критикой. Например, 1 июня поющая телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену в кожаном боди, и все дошло до того, что ее попросили проверить СК.

Ранее появилась информация, чем займется Валерий Леонтьев после завершения карьеры.