Брутального актера Андрея Стоянова кремировали

Актера Андрея Стоянова, скончавшегося 10 ноября, кремировали. Его бывшая и единственная официальная жена порноактриса Елена Беркова не присутствовала на церемониях прощания и кремации.

Прах актера еще не захоронен – родственники не определились с местом погребения. Причина отсутствия Берковой на кремации неизвестна.

Напомним, 48-летний актер потерял сознание и умер от остановки сердца. Порноактриса утверждала, что это могло произойти из-за передозировки наркотиками.

Брутальный по природе Андрей Стоянов чаще играл в фильмах криминальной тематики. Одна из таких картин – «Под прицелом». В сериале «Запретная любовь» Стоянов сыграл полицейского.